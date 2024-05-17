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Угорщина заблокувала у Раді ЄС ухвалення резолюції про підтримку мирного плану Зеленського

17 травня 2024 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сіярто заблокував визнання мирного плану Зеленського єдиним завершенням війни
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 17 травня, мала ухвалити резолюцію з визнання мирного плану Президента України Володимира Зеленського єдиним варіантом завершення війни. Однак Угорщина заблокувала цей документ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив причину свого рішення у Facebook.

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Так, Сійярто став єдиним, хто наклав вето на резолюцію. На його думку, реальні мирні перемовини мають включати й "інші мирні плани, які не гірші за українського президента". 

"Раді Європи зараз 75 років, це могло б бути чудовою платформою для укладання миру, але після виключення росіян ця можливість тут втрачена", — написав він.

Голова МЗС вважає, що справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли "всі воюючі сторони сидять за столом".

"Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", — додав він.

Як відомо, сьогодні існують ще два інші мирні плани —  китайський, що обмежується загальними декларативними гаслами, та російський, який передбачає відмову України від окупованих і анексованих територій.

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Скриншот допису Сіярто

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів низку телефонних розмов з міжнародними урядовцями. Основною темою виступила підготовка до Глобального Саміту миру у Швейцарії.

Також ми писали, що 9 травня лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном.

Володимир Зеленський
Європейський союз
Угорщина
війна в Україні
Петер Сіярто

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