Беспилотник UJ-22, который россияне обвинили в атаках на Псков и Москву

Безпілотник UJ-22. Фото із соцмереж

В ночь с 29 на 30 августа ряд объектов в российских областях, в частности аэродром в Пскове, были успешно атакованы беспилотниками. Россияне обвинили во всем украинские дроны UJ-22 Airborne. Что это за дроны, кто их производит, и действительно ли они могут долететь до Пскова — в сегодняшнем материале.

Аппарат, созданный еще до войны

Украинская промышленность за время полномасштабной войны совершила настоящий рывок в области разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов. Разведывательные и ударные, большие и почти незаметные для врага – линейка отечественных дронов за полтора года серьезно увеличилась как количественно, так и качественно. Но беспилотник, о котором мы поговорим сегодня, появился еще до 24 февраля 2022 года.

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Беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne был представлен разработчиком, компанией "УКРДЖЕТ" на международной военной выставке "Зброя і безпека" в июне 2021 года. Этот ударный беспилотник рассчитан прежде всего на поражение различных вражеских объектов – в частности, как живой силы, так и бронетехники.

Базовым боеприпасом для UJ-22 являются неуправляемые авиационные бомбы, которыми фактически стали доработанные специально для сброса с беспилотных летательных аппаратов 82-миллиметровые мины. Кроме мин на борту Airborne может быть установлена оптико-электронная станция и фотоаппараты для фиксирования вражеских объектов.

Что такое UJ-22

Что же являет собой ударный беспилотный аппарат компании "УКРДЖЕТ". Прежде всего отметим летные характеристики дрона. Летает Airborne на высотах от 50 (минимальная) вплоть до 6000 (максимальная) метров. Максимальная скорость дрона – до 200 км/ч, крейсерская – 120. А максимальное полетное время UJ-22 благодаря двухтактному бензиновому двигателю составляет 14 часов.

Размеры ударного дрона, учитывая его задачу, немаленькие – общая длина 3,3 метра, размах крыльев 4,6 метра. Полезная нагрузка (прежде всего взрывные элементы, но, как уже было сказано выше, Airborne может нести еще и оптику) украинского беспилотника — 20 килограммов, а полный вес аппарата составляет 85 кг.

Погода не влияет

Управление беспилотником от компании "УКРДЖЕТ" происходит в трех разных режимах — автоматическом, ручном и полуавтоматическом. Одним из важных моментов является то, что процесс управления проходит через зашифрованный канал, что затрудняет работу вражеских систем радиоэлектронной борьбы.

Наземный пункт управления UJ-22 достаточно компактен. Он, в частности, может быть установлен на среднестатистический внедорожник, что, в свою очередь, позволит избегать атак со стороны вражеских подразделений — выявить и поразить мобильный пункт управления значительно сложнее, чем стационарный.

Комплекс Airborne, как отмечали разработчики, может работать в любое время суток и времени года – то есть ночью ничто не мешает операторам UJ-22 управлять дроном. Кроме того, не влияют на эффективность работы сложные метеорологические условия, которые ввиду осенне-зимней непогоды являются важным преимуществом над другими ударными беспилотниками.

Атаки на Россию

Следовательно, сугубо технически украинский дрон UJ-22 Airborne производства компании "УКРДЖЕТ" таки мог долететь до Пскова и нанести чувствительные удары по аэродрому, в частности, по стратегически важной военной технике врага — самолетам Ил-76. В Псковской области, как известно, базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия вооруженных сил Российской Федерации. Именно представители этой дивизии в первые дни полномасштабной войны пытались десантироваться в окрестностях Киева, в частности, на аэродроме Гостомеля. Если бы все эти планы оккупантов были осуществлены, то именно на самолетах Ил-76 российские десантники прибыли захватывать украинскую столицу. Но, к счастью, украинские защитники тогда отразили столичный регион и помешали действиям псковских десантников. А теперь у них даже технически будет гораздо меньше возможностей для таких действий.

Впрочем, история с аэропортом в Пскове – это не первый случай, когда россияне заявляли об ударе украинских дронов UJ-22. Медиа страны-агрессора заявляли о том, что массированная атака на Москву, совершенная утром 30 мая, также не обошлась без использования беспилотников Airborne.

Что ж, как видим, чисто технически ударные дроны от "УКРДЖЕТ" все-таки могут долететь и до Москвы, и до Пскова. И не просто долететь, а, принимая во внимание характеристики, нанести болезненные удары по критической инфраструктуре врага. При этом одолев якобы непобедимую систему противовоздушной обороны РФ.

Благодаря украинским дронам война постепенно переходит на территорию самой страны-агрессора, что является очень важным шагом для завершения боевых действий в оккупированных Россией украинских регионах. А признание со стороны самих россиян, что украинские беспилотники способны преодолеть довольно большое расстояние (от украинской границы до Пскова — более 650 километров), является мощным деморализующим фактором для рядовых россиян. Ранее считалось, что в относительной опасности находятся только жители приграничных с Украиной территорий. Удар по Пскову показал, что это совсем не так.

А характеристики украинских ударных дронов только подтверждают — Вооруженные силы Украины даже без использования западного оружия готовы наносить удары по очень глубокому тылу армии РФ. И может случиться так, что рано или поздно Россия останется не только без своей кадровой армии (по большому счету, большая ее часть уже осталась в украинских степях, лесах и Черном море, или разбросана по госпиталам), но и без важных для национальной безопасности на собственной территории. Начав войну против Украины, Кремль может потерять не только "вторую армию мира", но и военную и другую критически важную инфраструктуру — что отбросит Россию на многие годы назад.