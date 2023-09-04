Безпілотник UJ-22, який росіяни звинуватили у атаках на Псков і Москву

Безпілотник UJ-22. Фото із соцмереж

У ніч з 29 на 30 серпня низка об'єктів у російських областях, зокрема, аеродром у Пскові, були успішно атаковані безпілотниками. Росіяни звинуватили у всьому українські дрони UJ-22 Airborne. Що це за дрони, хто їх виробляє, і чи справді вони можуть долетіти аж до Пскова — у сьогоднішньому матеріалі.

Апарат, створений ще до війни

Українська промисловість за час повномасштабної війни здійснила справжній ривок у царині розробки і виготовлення безпілотних літальних апаратів. Розвідувальні та ударні, великі і майже непомітні для ворога — лінійка вітчизняних дронів за півтора року серйозно збільшилася як кількісно, так і якісно. Але той безпілотник, про який ми поговоримо сьогодні, з'явився ще до 24 лютого 2022 року.

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Безпілотний літальний апарат UJ-22 Airborne був представлений розробником, компанією "УКРДЖЕТ" на міжнародній військовій виставці "Зброя та безпека" у червні 2021 року. Цей ударний безпілотник розрахований перш за все на ураження різноманітних ворожих об'єктів — зокрема як живої сили, так і бронетехніки.

Базовим боєприпасом для UJ-22 є некеровані авіаційні бомби, якими є доопрацьовані спеціально для скидання з безпілотних літальних апаратів 82-міліметрові міни. Крім мін, на борту Airborne може бути встановлена оптико-електронна станція та фотоапарати для фіксування ворожих об'єктів.

Що таке UJ-22

Що ж являє собою ударний безпілотний апарат компанії "УКРДЖЕТ". Перш за все відзначимо літальні характеристики дрона. Літає Airborne на висотах від 50 (мінімальна) аж до 6000 (максимальна) метрів. Максимальна швидкість дрона — до 200 км/год, крейсерська — 120. А максимальний польотний час UJ-22 завдяки двотактному бензиновому двигуну становить аж 14 годин.

Розміри ударного дрона, зважаючи на його завдання, немаленькі — загальна довжина 3,3 метра, розмах крил 4,6 метра. Корисне навантаження (перш за все це вибухові елементи, але, як вже було сказано вище, Airborne може нести ще і оптику) українського безпілотника — 20 кілограмів, а повна вага апарату становить 85 кг.

Погода не впливає

Керування безпілотником від компанії "УКРДЖЕТ" відбувається у трьох різних режимах — автоматичному, ручному та напівавтоматичному. Одним із важливих моментів є те, що процес керування відбувається через зашифрований канал, що ускладнює роботу ворожих систем радіоелектронної боротьби.

Наземний пункт управління UJ-22 досить компактний. Він, зокрема, можен бути встановлений на середньостатистичний позашляховик, що у свою чергу дозволить уникати атак з боку ворожих підрозділів — виявити і уразити мобільний пункт керування значно складніше, ніж стаціонарний.

Комплекс Airborne, як зазначали розробники, може працювати в будь-який час доби та пору року — тобто вночі ніщо не заважає операторам UJ-22 керувати дроном. Крім того, не впливають на ефективність роботи складні метеорологічні умови, що, зважаючи на осінньо-зимову негоду, є важливою перевагою над іншими ударними безпілотниками.

Атаки на Росію

Отже, суто технічно український дрон UJ-22 Airborne виробництва компанії "УКРДЖЕТ" таки міг долетіти аж до Пскова і завдати дошкульні удари по аеродрому, зокрема, по стратегічно важливій військовій техніці ворога — літаках Іл-76. У Псковській області, як відомо, базується 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія збройних сил Російської Федерації. Саме представники цієї дивізії у перші дні повномасштабної війни намагалися десантуватися у околицях Києва, зокрема, на аеродромі Гостомель. Якби усі ті плани окупантів були здійснені, то саме на літаках Іл-76 російські десантники б прибули захоплювати українську столицю. Але, на щастя, українські захисники тоді відбили столичний регіон і завадити діям псковських десантників. А тепер у них навіть технічно буде значно менше можливостей для таких дій.

Втім, історія із аеропортом у Пскові — це не перший випадок, коли росіяни заявляли про удар українських дронів UJ-22. Медіа країни-агресора заявляли про те, що масована атака на Москву, здійснена вранці 30 травня, також не обійшлася без використання безпілотників Airborne.

Що ж, як бачимо, суто технічно ударні дрони від "УКРДЖЕТ" таки можуть долетіти і до Москви, і до Пскова. І не просто долетіти, а, зважаючи на характеристики, завдати болючих ударів по критичній інфраструктурі ворога. При цьому здолавши нібито непереможну систему протиповітряної оборони РФ.

Завдяки українським дронам війна поступово переходить на територію самої країни-агресора, що це дуже важливим кроком для завершення бойових дій у окупованих Росією українських регіонах. А визнання з боку самих росіян, що українські безпілотники здатні подолати досить-таки велику відстань (від українського кордону до Пскова — понад 650 кілометрів), є потужним деморалізуючим фактором для пересічних росіян. Раніше вважалося, що у відносній небезпеці перебувають лише мешканці прикордонних з Україною територій. Удар по Пскову показав, що це зовсім не так.

А характеристики українських ударних дронів лише підтверджують — Збройні сили України навіть без використання західної зброї готові завдавати ударів по дуже глибокому тилу армії РФ. І може статися так, що рано чи пізно Росія залишиться не тільки без своєї кадрової армії (за великим рахунком, більша її частина уже залишилася в українських степах, лісах і Чорному морі, або розкидана по госпіталях), а і без важливих для національної безпеки об'єктів на власній території. Розпочавши війну проти України, Кремль може втратити не лише "другу армію світу", а і військову та іншу критично важливу інфраструктуру - що відкине Росію на багато років назад.