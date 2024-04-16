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"Уклонист" — в ГУР рассказали о деталях новой российской ИПСО

16 апреля 2024 11:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Уклонист" — в ГУР рассказали о деталях новой российской ИПСО
Задержание уклонистов. Фото иллюстративное: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным Главного управления разведки, Кремль проводит очередную информационную специальную операцию против Украины под названием "Уклонист". Цель такой ИПСО — раскол украинского общества и нарушение процесса мобилизации.

Об этом сообщает ГУР.

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Детали вражеской ИПСО

Отмечается, что в рамках ИПСО враг распространяет ролики в социальных сетях, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и представляются "уклонистами".

Кроме того, для подобного контента создают так называемые народные песни, текст которых восхваляет "уклонистов".

"Синхронность появления многочисленных песен и видео, которые "героизируют" мужчин, которые отказываются встать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании", — объясняют в ГУР.

Цель ИПСО

Как рассказали в ГУР, распространяя такую ИПСО, враг пытается расколоть украинское общество и сорвать процесс мобилизации. В связи с этим разведчики призывают украинцев анализировать контент, который они потребляют в соцсетях.

"Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только Защитникам Украины", — говорится в сообщении.

ИПСО Кремля
Скриншот сообщения

Напомним, глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе. По его словам, в создании и распространении фейков страна-агрессор стала более мастерской.

Также Россия распространяет дезинформацию о делах на передовой. Так, враг активно распространяет фейки о слабости Вооруженных сил Украины.

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