"Ухилянт" — у ГУР розповіли про деталі нової російської ІПСО

Затримання ухилянтів. Фото ілюстративне: СБУ

За даними Головного управління розвідки, Кремль проводить чергову інформаційну спеціальну операцію проти України під назвою "Ухилянт". Мета такої ІПСО — розкол українського суспільства та порушення процесу мобілізації.

Про це інформує ГУР.

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Деталі ворожої ІПСО

Зазначається, що у рамках ІПСО ворог поширює ролики у соціальних мережах, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та представляються "ухилянтами".

Крім того, для подібного контенту створюють так звані народні пісні, текст яких вихваляє "ухилянтів".

"Синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію", — пояснюють в ГУР.

Мета ІПСО

Як розповіли в ГУР, поширюючи таку ІПСО, ворог намагається розколоти українське суспільство та зірвати процес мобілізації. У зв'язку з цим розвідники закликають українців аналізувати контент, який вони споживають у соцмережах.

"Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел, і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, очільник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі. За його словами, у створенні та поширенні фейків країна-агресорка стала майстернішою.

Також Росія поширює дезінформацію й про справи на передовій. Так, ворог активно розповсюджує фейки про слабкість Збройних сил України.