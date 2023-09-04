Украина готова предоставить фотодоказательства падения "шахедов" на территории Румынии, — МИД

Взрыв в Румынии. Фото: Facebook Олега Николенко

У Украины есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии. Это произошло во время массированной воздушной атаки Российской Федерации против Украины в ночь с 3 на 4 сентября.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время общения с журналистами в Киеве.

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"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынская власть. — Ред.) сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало» , — сказал Кулеба.

В то же время он выразил мнение, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

В этом контексте министр иностранных дел отметил, что "имеются тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт".

Кулеба подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Поэтому такая надобережная реакция",— резюмировал глава МИД Украины.

Ранее мы сообщали, что в районе Изрмаильского порта в Одесской области ночью, 4 сентября, шахеды РФ упали и сдетонировали на территории Румынии. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что российские атаки не представляли прямой угрозы Румынии.

Сегодня ночью, 4 сентября, российские кафиры атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.