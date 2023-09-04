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Україна готова надати фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії, — МЗС

4 вересня 2023 16:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна готова надати фотодокази падіння "шахедів" на території Румунії, — МЗС
Вибух в Румунії. Фото: Facebook Олега Ніколенка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії. Це сталося під час масованої повітряної атаки Російської Федерації проти України в ніч із 3 на 4 вересня.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час спілкування з журналістами в Києві.

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"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. — Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", — сказав Кулеба.

Водночас він висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

У цьому контексті міністр закордонних справ зазначив, що "є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", — резюмував очільник МЗС України.

Раніше ми повідомляли, що в районі Ізрмаїльського порту, що в Одеській області, вночі, 4 вересня, шахеди РФ впали та здетонували на території Румунії. Проте у Міністерстві оборони країни заявили, що російські атаки не становили прямої загрози для Румунії.

Сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

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