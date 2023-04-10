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Украина хочет создать коалицию для возвращения детей-сирот из рф

10 апреля 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина намерена создать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот, которые были незаконно удержаны или вывезены россией. 

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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По словам министра, помощь международного сообщества в этом вопросе очень важна. При этом Верещук уточнила, что уже формируется группа международных лидеров, которые выразили свою поддержку такой коалиции, включая Урсулу фон дер Ляйен и Матеуша Моравецкого. 

Кроме того, необходимо наличие посредника, такого как Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и других организаций. Верещук выразила надежду, что такая платформа начнет действовать в ближайшее время. 

россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

Напомним, что дети, похищенные рф, получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. Есть случаи избиения за отказ слушать российский гимн.

Также мы писали, что сеть спасения "Save Ukraine" вернула уже 64 ребенка, депортированных россией из Харьковщины и Херсонщины.

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