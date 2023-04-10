Украина хочет создать коалицию для возвращения детей-сирот из рф

Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: АрміяInform

Украина намерена создать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот, которые были незаконно удержаны или вывезены россией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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По словам министра, помощь международного сообщества в этом вопросе очень важна. При этом Верещук уточнила, что уже формируется группа международных лидеров, которые выразили свою поддержку такой коалиции, включая Урсулу фон дер Ляйен и Матеуша Моравецкого.

Кроме того, необходимо наличие посредника, такого как Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и других организаций. Верещук выразила надежду, что такая платформа начнет действовать в ближайшее время.

россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

Напомним, что дети, похищенные рф, получают психологические и физические травмы. Над ними издеваются, избивают. Есть случаи избиения за отказ слушать российский гимн.

Также мы писали, что сеть спасения "Save Ukraine" вернула уже 64 ребенка, депортированных россией из Харьковщины и Херсонщины.