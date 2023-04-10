Україна хоче створити коаліцію для повернення дітей-сиріт із рф

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Фото: АрміяInform

Україна має намір створити міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, які були незаконно утримані чи вивезені росією.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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За словами міністра, допомога міжнародної спільноти у цьому питанні є дуже важливою. При цьому Верещук уточнила, що вже формується група міжнародних лідерів, які висловили свою підтримку такій коаліції, включаючи Урсулу фон дер Ляйєн та Матеуша Моравецького.

Крім того, потрібна наявність посередника, такого як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ та інших організацій. Верещук висловила сподівання, що така платформа почне діяти найближчим часом.

Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях та незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.

Нагадаємо, що діти, викрадені рф, отримують психологічні та фізичні травми. З них знущаються, б'ють. Є випадки побиття за відмову слухати російський гімн.

Також ми писали, що мережа порятунку Save Ukraine повернула вже 64 дитини, депортованих росією з Харківщини та Херсонщини.