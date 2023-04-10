Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна хоче створити коаліцію для повернення дітей-сиріт із рф arrow

Україна хоче створити коаліцію для повернення дітей-сиріт із рф

10 квітня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Фото: АрміяInform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна має намір створити міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, які були незаконно утримані чи вивезені росією.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Читайте також:

Що сказала Верещук

За словами міністра, допомога міжнародної спільноти у цьому питанні є дуже важливою. При цьому Верещук уточнила, що вже формується група міжнародних лідерів, які висловили свою підтримку такій коаліції, включаючи Урсулу фон дер Ляйєн та Матеуша Моравецького.

Крім того, потрібна наявність посередника, такого як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ та інших організацій. Верещук висловила сподівання, що така платформа почне діяти найближчим часом.

Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях та незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.

Нагадаємо, що діти, викрадені рф, отримують психологічні та фізичні травми. З них знущаються, б'ють. Є випадки побиття за відмову слухати російський гімн.

Також ми писали, що мережа порятунку Save Ukraine повернула вже 64 дитини, депортованих росією з Харківщини та Херсонщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB