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Украина ликвидирует россиян ракетами из КНДР, — FT

29 июля 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина ликвидирует россиян ракетами из КНДР, — FT
ВСУ запускает ракету. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины применяли северокорейские ракеты, полученные от анонимного союзного государства. Минобороны Украины предполагает, что эти ракеты изначально принадлежали российским вооруженным силам.

Об этом пишет Financial Times.

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Недавние заявления из США указывают на возможные сделки по поставке оружия между Северной Кореей и Россией, однако конкретные доказательства этого не были представлены. До недавнего времени северокорейские ракеты не замечались в конфликтной зоне в Украине.

Эти ракеты были засняты на фоне советской системы реактивного артиллерийского огня "Град" в районе разрушенного города Бахмут, где происходят интенсивные боевые действия. 

Советник Минобороны Украины Юрий Сак предполагает, что оружие было добыто у российских сил как военный трофей, делая акцент на успешности украинских военных операций.

Напомним, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в событии в Северной Корее, где Ким Чен Ын демонстрировал баллистические ракеты, несмотря на международные запреты. Эти ракетные системы были в центре внимания на оборонной выставке, что вызвало определенный резонанс, учитывая обязательства страны по усилению связей с соседями.

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