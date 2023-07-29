ВСУ запускает ракету. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины применяли северокорейские ракеты, полученные от анонимного союзного государства. Минобороны Украины предполагает, что эти ракеты изначально принадлежали российским вооруженным силам.

Об этом пишет Financial Times.

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Недавние заявления из США указывают на возможные сделки по поставке оружия между Северной Кореей и Россией, однако конкретные доказательства этого не были представлены. До недавнего времени северокорейские ракеты не замечались в конфликтной зоне в Украине.

Эти ракеты были засняты на фоне советской системы реактивного артиллерийского огня "Град" в районе разрушенного города Бахмут, где происходят интенсивные боевые действия.

Советник Минобороны Украины Юрий Сак предполагает, что оружие было добыто у российских сил как военный трофей, делая акцент на успешности украинских военных операций.

Напомним, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в событии в Северной Корее, где Ким Чен Ын демонстрировал баллистические ракеты, несмотря на международные запреты. Эти ракетные системы были в центре внимания на оборонной выставке, что вызвало определенный резонанс, учитывая обязательства страны по усилению связей с соседями.