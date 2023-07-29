Україна ліквідує росіян ракетами з КНДР, — FT

ЗСУ запускає ракету. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України застосовували північнокорейські ракети, отримані від анонімної союзної держави. Міноборони України припускає, що ці ракети спочатку належали російським збройним силам.

Про це пише Financial Times.

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Нещодавні заяви зі США вказують на можливі угоди щодо постачання зброї між Північною Кореєю та Росією, проте конкретних доказів цього не було подано. Донедавна північнокорейські ракети не помічалися у конфліктній зоні в Україні.

Ці ракети було знято на тлі радянської системи реактивного артилерійського вогню "Град" у районі зруйнованого міста Бахмут, де відбуваються інтенсивні бойові дії.

Радник Міноборони України Юрій Сак припускає, що зброя була видобута у російських сил як військовий трофей, наголошуючи на успішності українських військових операцій.

Нагадаємо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу взяв участь у події в Північній Кореї, де Кім Чен Ин демонстрував балістичні ракети, попри міжнародні заборони. Ці ракетні системи були в центрі уваги на оборонній виставці, що викликало певний резонанс з огляду на зобов'язання країни щодо посилення зв'язків із сусідами.