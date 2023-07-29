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Україна ліквідує росіян ракетами з КНДР, — FT

29 липня 2023 13:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна ліквідує росіян ракетами з КНДР, — FT
ЗСУ запускає ракету. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України застосовували північнокорейські ракети, отримані від анонімної союзної держави. Міноборони України припускає, що ці ракети спочатку належали російським збройним силам. 

Про це пише Financial Times.

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Нещодавні заяви зі США вказують на можливі угоди щодо постачання зброї між Північною Кореєю та Росією, проте конкретних доказів цього не було подано. Донедавна північнокорейські ракети не помічалися у конфліктній зоні в Україні.

Ці ракети було знято на тлі радянської системи реактивного артилерійського вогню "Град" у районі зруйнованого міста Бахмут, де відбуваються інтенсивні бойові дії.

Радник Міноборони України Юрій Сак припускає, що зброя була видобута у російських сил як військовий трофей, наголошуючи на успішності українських військових операцій.

Нагадаємо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу взяв участь у події в Північній Кореї, де Кім Чен Ин демонстрував балістичні ракети, попри міжнародні заборони. Ці ракетні системи були в центрі уваги на оборонній виставці, що викликало певний резонанс з огляду на зобов'язання країни щодо посилення зв'язків із сусідами.

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