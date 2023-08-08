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Украина должна пройти трансформацию: Зеленский записал новое видеообращение

8 августа 2023 23:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина должна пройти трансформацию: Зеленский записал новое видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение. По его словам, Украина должна измениться и пройти трансформацию.

Соответствующее видеообращение опубликовал Офис Президента.

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Зеленский  поблагодарил тех, кто качественно служит Украине и качественно работает на нее. По мнению украинского лидера, каждый день в тылу и на фронте с результатами приближает победу Украины.

"Как сегодня — с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины. Мы все знаем, что наше государство должно измениться, пройти трансформацию", — указал он.

Кроме того, Зеленский указал, что в Украине нет места людям, которые занимают государственные должности и работают на свое благо, а не ради Украины. По словам Президента, каждый такой человек пойдет под суд.

Напомним, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности выявили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

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