Україна має пройти трансформацію: Зеленський записав нове відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення. За його словами, Україна має змінитися та пройти трансформацію.
Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента.
Вечірнє відеозвернення Зеленського
Зеленський подякував тим, хто якісно служить Україні та якісно працює на неї. На думку українського лідера, щодня у тилу та на фронті з результатами наближає перемогу України.
"Як сьогодні — з правоохоронним результатом для України. Для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, пройти трансформацію", — зазначив він.
Крім того, Зеленський зазначив, що в Україні немає місця людям, які обіймають державні посади та працюють на своє благо, а не заради України. За словами Президента, кожна така людина піде під суд.
Нагадаємо, що співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов'язані з народним депутатом України. Чиновник за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.