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Україна має пройти трансформацію: Зеленський записав нове відеозвернення

8 серпня 2023 23:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна має пройти трансформацію: Зеленський записав нове відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення. За його словами, Україна має змінитися та пройти трансформацію.

Відповідне відеозвернення опублікував Офіс Президента.

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Зеленський подякував тим, хто якісно служить Україні та якісно працює на неї. На думку українського лідера, щодня у тилу та на фронті з результатами наближає перемогу України.

"Як сьогодні — з правоохоронним результатом для України. Для очищення України. Ми всі знаємо, що наша держава має змінитись, пройти трансформацію", — зазначив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що в Україні немає місця людям, які обіймають державні посади та працюють на своє благо, а не заради України. За словами Президента, кожна така людина піде під суд.

Нагадаємо, що співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов'язані з народним депутатом України. Чиновник за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.

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