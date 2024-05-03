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Украина может получить новые Patriot вместе с F-16 — The New York Times

3 мая 2024 21:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина может получить новые Patriot вместе с F-16 - The New York Times
Батарея тяжелых ЗРК Patriot в Литве. Иллюстрированное фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не раньше конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.

Об этом сообщило издание The New York Times в пятницу, 3 мая.

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По указаниям издания, уже с понедельника, 6 мая, около 70 украинских военных начнут шестинедельные учения на Patriot на авиабазе в восточной Германии.

После завершения учений немецким войскам обычно нужно около двух дней, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу, пишет NYT.

Отмечается, что обещанный ЗРК может прибыть в Украину не раньше конца июня. В то же время, поставка Patriot может совпадать с поставкой F-16.

"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставки ожидаются только летом этого года и сначала только в небольшом количестве", — объясняет издание.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, важно ощущать систему не на словах, а в реальной защите неба.

Также мы рассказывали, что правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Он уже успешно использовался итальянской армией для обеспечения защиты воздушного пространства, и теперь он будет доступен для украинских сил.

Германия
военная помощь
Украина
военная техника
ПВО
истребитель
война в Украине

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