Україна може отримати нові Patriot разом з F-16 — The New York Times

Батарея важких ЗРК Patriot у Литві. Ілюстроване фото: REUTERS

Україна може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року. Це може збігтися з передачею винищувачів F-16.

Про це повідомило видання The New York Times в п'ятницю, 3 травня.

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За зазначеннями видання, вже з понеділка, 6 травня, близько 70 українських військових розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot на авіабазі у східній Німеччині.

Після завершення навчань німецьким військам зазвичай потрібно близько двох днів, щоб перевезти величезні пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі й передати їх українським офіційним особам, які мають перевезти їх через кордон, — пише NYT.

Зазначається, що обіцяний ЗРК може прибути до України не раніше кінця червня. Водночас поставка Patriot може збігтись з поставкою F-16.

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року — і спочатку лише в невеликій кількості", — пояснює видання.

Нагадаємо раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові можливі поставки американських зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, важливо систему відчувати не на словах, а в реальному захисті неба.

Також ми розповідали, що уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Він вже успішно використовувався італійською армією для забезпечення захисту повітряного простору, і тепер він буде доступний для українських сил.