Украина может получить ракеты storm shadows: как повлияет на войну

Британские военные загружают ракету Storm Shadow. Фото: thedrive.com/Crown Copyright

По данным американского издания The Washington Post, Великобритания намерена поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия на 300 км. Если это произойдет, это позволит ВСУ бить вглубь оккупированных территорий, включая Крым по скоплению врага, военным складам и боеприпасам.

Новини.LIVE разобрались подробно в ситуации.

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Итак, по данным американского издания WP, Великобритания может поставить Украине первые ракеты дальнего радиуса действия на 300 км. Это позволит ВСУ наносить удары вглубь оккупированных территорий, включая Крым, по скоплению врага, военным складам и боеприпасам.

Информацию о возможных поставках дальнобойных ракет британское Министерство обороны разместило в материалах закупки Международного фонда поддержки Украины (IFU).

Британская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow. Фото: Wikimedia commons

В документе говорится о выражении заинтересованности в предоставлении Украине возможности для нанесения ударов на расстоянии до 300 километров. Ответ просят прислать в течение трех дней. Один из британских чиновников, который попросил не называть его имени, сказал изданию, что окончательное решение по предоставлению Украине ракет еще не принято. Так же неизвестны сроки поставок, тип и общее количество оружия.

Под характеристики ракет с радиусом действия на 300 км подпадают британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Их можно установить, в том числе, на советские истребители МиГ-29, которые сейчас находятся на вооружении Украины.

Ракеты Storm Shadow на самолете. Фото: Geoff Lee/MOD/Wikimedia commons

Storm Shadow: характеристики ракеты

масса — 1300 кг

длина — 5,1 м

диаметр — 0,5м

боевая часть — 450 кг

дальность — 300 км

высота полета — 30-40 м

По Крыму лучше бить беспилотниками, а не ракетами

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии Новини.LIVE отметил, что Storm Shadow — не аналог американских дальнобойных ракет ATACMS, о которых Украина уже давно просит у западных союзников.

Роман Свитан. Фото: YouTube

"ATACMS — баллистическая ракета, которая отстреливается вверх, а затем падает вниз. Ее очень сложно перехватить. А вот Storm Shadow — крылатая ракета, которая запускается с самолета, раскрывает крылья, включает самолетный двигатель и летит как самолет следующие 300 км. А дальше попадает в цель в зависимости от заданных координат", — говорит Свитан.

По его словам, Storm Shadow легко перехватить, как это делает наша ПВО с российскими крылатыми ракетами. Как это, например, было во время последней ракетной атаки по Украине с утра 9 мая.

"Но если нам нужно пробить воздушную оборону противника — нам нужно большое количество ракет. Например, для того, чтобы попасть по Крымскому мосту, в него должно попасть 3-4 ракеты. Для этого нужно запустить 20 ракет, ведь большинство будет сбито. А по военным объектам Крыма удары лучше наносить беспилотниками, что мы и делаем", — подчеркнул Свитан.

Разрушения на Крымском мосту. Фото: MAXAR

Украина просит баллистические ATACMS

Напомним, в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности британский премьер-министр Риши Сунак говорил, что Великобритания намерена стать первой страной, которая предоставит Украине оружие большего радиуса действия.

Украина уже давно просит союзников предоставить дальнобойные ракеты. В частности, речь шла об американских ATACMS радиусах действия на 300 км. Однако США до сих пор опасаются, что данными ракетами Украина будет обстреливать территорию России и это приведет к эскалации конфликта.

Баллистическая ракета ATACMS. Фото: Wikimedia commons

Хотя украинское военно-политическое руководство уверяет, что этого не произойдет, ведь Украина ведет исключительно оборонную войну.

А пока наиболее дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, являются реактивные системы залпового огня HIMARS. Дальность поражения снарядов составляет около 80 км.

Реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: Минобороны

Летом прошлого года они произвели настоящий фурор на фронте, ведь неожиданно для оккупантов начали уничтожать их склады с боеприпасами на расстоянии до 80 км.

Правда, уже сейчас враг привык к HIMARS, отведя склады из БК на расстояние 120 км от линии фронта. Об этом также говорил и украинский министр обороны Илья Резников.