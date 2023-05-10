Україна може отримати ракети storm shadows: як вплине на війну

Британські військові завантажують ракету Storm Shadow. Фото: thedrive.com/Crown Copyright

За даними американського видання The Washington Post, Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії на 300 км. Якщо це станеться, це дасть змогу ЗСУ бити вглиб окупованих територій, включно із Кримом по скупченню ворога, військових складах та боєприпасах.

Новини.LIVE розібрались детально в ситуації.

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Велика Британія може стати першою країною, яка надасть Україні далекобійні ракети

Отже, за даними американського видання The Washington Post, Велика Британія може поставити Україні перші ракети далекого радіусу дії на 300 км. Це дасть змогу ЗСУ бити вглиб окупованих територій, включно із Кримом, по скупченню ворога, військових складах та боєприпасах.

Інформацію про можливі поставки далекобійних ракет британське Міністерство оборони розмістило в матеріалах закупівлі Міжнародного фонду підтримки України (IFU).

Британська крилата ракета повітряного базування Storm Shadow. Фото: Wikimedia commons

У документі йдеться про висловлення зацікавленості у наданні Україні можливості для завдавання ударів на відстані до 300 кілометрів. Відповідь просять прислати протягом трьох днів. Один із британських чиновників, який попросив не називати його імені, сказав виданню, що остаточного рішення щодо надання Україні ракет ще не ухвалено. Так само невідомі ні терміни поставок, ні тип та загальна кількість зброї.

Під характеристики ракет з радіусом дії на 300 км підпадають британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Їх можна встановити, зокрема, на радянські винищувачі МіГ-29, які зараз є на озброєнні України.

Ракети Storm Shadow на літаку. Фото: Geoff Lee/MOD/Wikimedia commons

Storm Shadow: характеристики ракети

маса — 1 300 кг

довжина — 5,1 м

діаметр — 0,5 м

бойова частина — 450 кг

дальність — 300 км

висота польоту — 30-40 м

По Криму краще бити безпілотниками, а не ракетами

Військовий експерт Роман Світан у коментарі Новини.LIVE відзначив, що Storm Shadow не є аналогом американських далекобійних ракет ATACMS, про які Україна вже давно просить у західних союзників.

Роман Світан. Фото: YouTube

"ATACMS — балістична ракета, яка відстрілюється вверх, а потім падає вниз. Її дуже складно перехопити. А от Storm Shadow — крилата ракета, яка запускається із літака, розкриває крила, вмикає літаковий двигун і летить як літак наступні 300 км. А далі потрапляє в ціль у залежності від заданих координатів", — каже Світан.

За його словами, Storm Shadow легко перехопити, як от це робить наша ППО із російськими крилатими ракетами. Як це, наприклад, було під час останньої ракетної атаки по Україні зранку 9 травня.

"Але якщо нам потрібно пробити повітряну оборону противника — нам потрібна велика кількість ракет. Наприклад, для того, щоб влучити по Кримському мосту, у нього має потрапити 3-4 ракети. Для цього потрібно запустити 20 ракет, адже більшість буде збита. Але по військових об'єктах Криму краще завдавати удару безпілотниками, що власне ми й робимо", — наголосив Світан.

Руйнування на Кримському мосту. Фото: MAXAR

Україна просить балістичні ATACMS

Нагадаємо, у лютому цього року на Мюнхенській конференції з безпеки британський премʼєр-міністр Ріші Сунак казав, що Велика Британія має намір стати першою країною, яка надасть Україні зброю більшого радіусу дії.

Україна вже давно просить союзників надати далекобійні ракети. Зокрема, йшлося про американські ATACMS радіусу дії на 300 км. Проте США досі побоюються, що цими ракетами Україна обстрілюватиме територію Росії і це призведе до ескалації конфлікту.

Балістична ракета ATACMS. Фото: Wikimedia commons

Хоча українське військово-політичне керівництво запевняє: цього не станеться, адже Україна веде виключно оборонну війну.

А поки що найбільш далекобійною зброєю, яку Україна отримала від західних союзників, є реактивні системи залпового вогню HIMARS. Дальність ураження снарядів становить близько 80 кілометрів.

Реактивна система залпового вогню HIMARS. Фото: Міноборони

Влітку минулого року вони викликали справжній фурор на фронті, адже неочікувано для окупантів почали знищувати їхні склади із боєприпасами на відстані до 80 км.

Правда, вже зараз ворог призвичаївся до HIMARS, відвівши склади із БК на відстань 120 км від лінії фронту. Про це також говорив й український міністр оборони Ілля Резніков.