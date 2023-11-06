Украина ожидает увеличения производства ПВО и ракет в Германии и США, — Игнат

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Враг атакует промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища во всех регионах. Поэтому Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним.

Об этом заявил Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, Украине нужно защитить промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища, которые все время атакует РФ.

"Сейчас ПВО в аренду просто так никто не отдает. Это топтема в мире. И поэтому мы ожидаем увеличения производства промышленности, немецкого прежде всего для наращивания поставок IRIS-T, американской — для наращивания поставок Patriot и ракет к ним, наращивания NASAMS. Это те комплексы, которые сегодня дают результат. Наряду с тем мы видим работу Hawk. Нам нужно сейчас нарастить само количество", — подчеркнул спикер Воздушных Сил.

Он отметил, что у Украины фактически все, что обещал Запад, но по количеству нужно больше единиц.

Напомним, что, по словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталии Гуменюк, во время атаки на Одессу 5 ноября враг ставил за приоритет поражение припортовой инфраструктуры города. В частности, больше всего пострадал центр, где были повреждены жилые дома, а часть граждан получили ранения.