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Україна очікує на збільшення виробництва ППО та ракет у Німеччині й США, — Ігнат

6 листопада 2023 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна очікує на збільшення виробництва ППО та ракет у Німеччині й США, — Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ворог атакує промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища у всіх регіонах. Тому Україна потребує більшої кількості систем ППО та ракет до них.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, Україні потрібно захистити промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища, які весь час атакує РФ. 

"Зараз ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топтема у світі. І тому ми очікуємо збільшення виробництва промисловості, німецької передусім, для нарощування постачання IRIS-T, американської для нарощування постачання Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, які сьогодні дають результат. Поряд з тим ми бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саме кількість", — наголосив речник Повітряних Сил.

Він зазначив, що Україна має фактично усе, що обіцяв Захід, але за кількістю потрібно більше одиниць.

Нагадаємо, що за словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час атаки на Одесу 5 листопада ворог ставив за пріоритет ураження припортової інфраструктури міста. Зокрема, найбільше постраждав центр, де були пошкоджені житлові будинки, а частина громадян отримали поранення. 

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