Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому, — Forbes

Украинские военные со снарядами. Фото: Bloomberg

Некоторое время Украина воевала против российских оккупантов в условиях нехватки боеприпасов из-за блокады помощи Республиканской партией Соединенных Штатов Америки. Однако ситуация меняется, ведь страна ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 31 марта.

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Сейчас в Украине ремонтируют гаубицы М777, преимущественно предоставленные США. В статье привели слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал, что производство некоторых из используемых в этом процессе запчастей наладили в Украине.

"В частности, при восстановлении каждой единицы этой гаубицы используется 40 процентов деталей и запчастей, изготовленных для нужд Вооруженных Сил Украины на отечественных предприятиях", — заявил он.

Этот аспект имеет важное значение, поскольку отправка поврежденных образцов оружия иностранного производства на ремонт в другие страны создает значительные препятствия. Задержки в этом процессе могут занять месяцы. Так возникла, например, искусственная нехватка танков Leopard 2 в украинских бригадах.

"Ремонтируя свои сотни M777 локально и добавляя запчасти местного производства, вместо того, чтобы отправлять пушки за границу или ждать поставок деталей иностранного производства — или, что еще хуже, разбирать несколько поврежденных гаубиц, чтобы отремонтировать другую поврежденную гаубицу, — украинцы сохраняют больше пушки в боевом состоянии", — говорится в материале.

Украина получила от союзников по меньшей мере 190 единиц M777. До 2023 года пятитонные гаубицы на пять человек, которые метают 155-миллиметровые снаряды на расстояние 45, были одними из лучших пушек в украинской армии. По словам одного из военных, причина в точности выстрелов.

В течение 25 месяцев интенсивных боев российские войска уничтожили 44 украинских M777 и повредили еще 38 гаубиц. Большинство ударов были нанесены по ним с помощью беспилотников и артиллерийского контрбатарейного оружия. Это привело к практически вдвое уменьшению количества M777 на передовой.

"Недостаток гаубиц — не самая большая проблема украинской артиллерии. Ее самой большой проблемой являются дружественные России республиканцы в Палате представителей Конгресса США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине, начиная с октября. Лишенные американских боеприпасов, украинские батареи перешли от 10 000 снарядов в день до всего 2 000. Но республиканцы, возможно, наконец-то поддадутся интенсивному давлению, чтобы стать на сторону демократической Украины вместо авторитарной России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал запланировать голосование по новой помощи Украине на апрель", — говорится в материале.

В случае возникновения такой ситуации правительство США может потенциально срочно отправить в Украину сотни тысяч снарядов. Эти поставки могут начаться одновременно с прибытием минимум миллиона снарядов, закупленных для Украины в рамках чешской инициативы. Кроме того, могут поступить боеприпасы, обещанные Европейским Союзом.

"То есть вскоре Украина может быть завалена артиллерийскими боеприпасами. Если так, украинская артиллерия захочет вернуть в строй каждую пушку, которая может безопасно стрелять. Вот почему так важно, что украинцы начинают ремонтировать M777 внутри страны, своими запчастями", — говорится в материале.

Напомним, в последние дни стало известно, что Украина получает все больше боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Подробные подробности об объемах и регулярности поставок не уточняются.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.