Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього, — Forbes

Українські військові зі снарядами. Фото: Bloomberg

Певний час Україна воювала проти російських окупантів в умовах нестачі боєприпасів через блокаду допомоги Республіканською партією Сполучених Штатів Америки. Однак ситуація змінюється, адже країна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

Про це повідомляє Forbes у неділю, 31 березня.

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Наразі в Україні ремонтують гаубиці М777, які переважно були надані США. У статті навели слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів, що виробництво деяких із запчастин, що використовуються в цьому процесі, налагодили в Україні.

"Зокрема, при відновленні кожної одиниці цієї гаубиці використовується 40 відсотків деталей і запчастин, виготовлених для потреб Збройних сил України на вітчизняних підприємствах", — заявив він.

Цей аспект має важливе значення, оскільки відправлення ушкоджених зразків зброї іноземного виробництва на ремонт до інших країн створює значні перешкоди. Затримки в цьому процесі можуть тривати місяцями. Так виникла, наприклад, штучна нестача танків Leopard 2 в українських бригадах.

"Ремонтуючи свої сотні M777 локально та додаючи запчастини місцевого виробництва, замість того, щоб відправляти гармати за кордон чи чекати постачання деталей іноземного виробництва — або, що ще гірше, розбирати кілька пошкоджених гаубиць, щоб відремонтувати іншу пошкоджену гаубицю, — українці зберігають більше гармат у бойовому стані", — йдеться в матеріалі.

Україна отримала від союзників щонайменше 190 одиниць M777. До 2023 року п’ятитонні гаубиці на п’ять осіб, які метають 155-міліметрові снаряди на відстань 45, були одними з найкращих гармат в українському війську. За словами одного з військових, причина в точності пострілів.

Протягом 25 місяців інтенсивних боїв російські війська знищили 44 українські M777 і пошкодили ще 38 гаубиць. Більшість ударів було нанесено по них за допомогою безпілотників та артилерійської контрбатарейної зброї. Це спричинило практично вдвічі зменшення кількості M777 на передовій.

"Нестача гаубиць — не найбільша проблема української артилерії. Її найбільшою проблемою є дружні до Росії республіканці в Палаті представників Конгресу США, які почали блокувати подальшу допомогу США Україні, починаючи із жовтня. Позбавлені американських боєприпасів, українські батареї перейшли від 10 000 снарядів на день до лише 2 000. Але республіканці, можливо, нарешті піддадуться інтенсивному тиску, щоб стати на бік демократичної України замість авторитарної Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв запланувати голосування щодо нової допомоги Україні на квітень", — йдеться в матеріалі.

У разі виникнення такої ситуації уряд США може потенційно терміново відправити до України сотні тисяч снарядів. Ці поставки можуть розпочатися одночасно з прибуттям щонайменше мільйона снарядів, що були закуплені для України в рамках чеської ініціативи. Крім того, також можуть надійти боєприпаси, обіцяні Європейським Союзом.

"Тобто незабаром Україна може бути завалена артилерійськими боєприпасами. Якщо так, українська артилерія захоче повернути до строю кожну гармату, яка може безпечно стріляти. Ось чому так важливо, що українці починають ремонтувати M777 всередині країни, своїми запчастинами", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за останні дні стало відомо, що Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Подробиці щодо обсягів та регулярності поставок не уточнюються.

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.