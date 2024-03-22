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Украина получила от Чехии последнюю партию ударных вертолетов Ми-24

22 марта 2024 16:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина получила от Чехии последнюю партию ударных вертолетов Ми-24
Чешские вертолеты в воздухе. Фото иллюстративная: wikimedia.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Чехия передала Вооруженным силам Украины последнюю партию ударных вертолетов советского производства Ми-24. В начале этой недели чешская армия окончательно прекратила эксплуатацию этой боевой техники.

Об этом сообщают Hospodarske Noviny в пятницу, 22 марта.

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Вертолеты приобрели ВВС Украины, что подтвердила изданию министр обороны Чехии Яна Чернохова. В Минобороны сообщили, что правительство тайно одобрило эту поставку несколько недель назад.

Это третья поставка вертолетов этого типа от Чехии. Впервые Украина получила Ми-24 от Чехии в июле 2022 года, а второй — летом 2023-го.

Ми-24 на вооружении Чехии

Чехословацкая народная армия получила первые единицы тяжелых вертолетов Ми-24 в августе 1978 года. Таким образом, их служба закончилась через 45 лет и семь месяцев.

Армия официально отказалась от вертолетов в прошлом году в октябре. При этом по меньшей мере две пары машин остались в готовности. В частности, из-за того, что 221-я эскадрилья все еще ждет новых американских машин AH-1Z Viper и переучивания личного состава.

В армии Чехии также подтвердили, что пять Ми-35 – экспортное обозначение машин Ми-24В — остаются на вооружении.

Ранее мы сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е. Раньше страна получила их от России.

У бойцов ГУР Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1. Самолет, предназначенный для медицинской эвакуации, передал народ Польше.

ВСУ
Чехия
вертолет
Украина
армия

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