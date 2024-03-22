Україна отримала від Чехії останню партію ударних вертольотів Мі-24
Чехія передала Збройним силам України останню партію ударних вертольотів радянського виробництва Мі-24. На початку цього тижня чеська армія остаточно припинила експлуатацію цієї бойової техніки.
Про це повідомляють Hospodarske Noviny у п'ятницю, 22 березня.
Чеська армія передала Україні гелікоптери
Вертольоти придбали ВПС України, що підтвердила виданню міністр оборони Чехії Яна Чернохова. У Міноборони повідомили, що уряд таємно схвалив цю поставку кілька тижнів тому.
Це третя поставка вертольотів цього типу від Чехії. Уперше Україна отримала Мі-24 від Чехії в липні 2022 року, а вдруге — влітку 2023-го.
Мі-24 на озброєнні Чехії
Чехословацька народна армія отримала перші одиниці важких вертольотів Мі-24 у серпні 1978 року. Таким чином їх служба закінчилася через 45 років і сім місяців.
Армія офіційно відмовилася від гвинтокрилів минулого року в жовтні. При цьому щонайменше дві пари машин залишилися в готовності. Зокрема, через те, що 221-ша ескадрилья все ще чекає на нові американські машини AH-1Z Viper і перенавчання особового складу.
В армії Чехії також підтвердили, що п'ять Мі-35 — експортне позначення машин Мі-24В — залишаються на озброєнні.
Раніше ми повідомляли, що президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е. Раніше країна отримала їх від Росії.
У бійців ГУР Міністерства оборони України з’явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Літак, який призначений для медичної евакуації, передав народ Польщі.
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