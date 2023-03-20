Украина получила от Норвегии танки Leopard

Норвегия отправляет Украине танки

Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии и находится в процессе подготовки личного состава. Эти танки были переданы Украине в рамках международной безвозмездной передачи, о которой было объявлено 26 января этого года.

Об этом сообщают Вооруженные силы Норвегии.

Танки для Украины

Норвегия решила пожертвовать восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки. Отмечается, что передача танков уже состоялась, а личный состав проходит обучение в Польше под эгидой Европейского союза.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Данное событие имеет большое значение для Украины, которая продолжает бороться с конфликтом на востоке страны. Танки Leopard 2 являются одними из самых современных и эффективных танков в мире, и их использование может повысить боеспособность украинской армии. Обучение личного состава в Польше также имеет важное значение, поскольку это позволит украинским военным получить необходимые знания и навыки для эффективного использования нового вооружения.

Напомним, что норвежское правительство объявило о подготовке пятилетнего плана помощи Украине. К 2027 году пострадавшая от российской агрессии страна должна получить около 7 млрд евро. Правительство Королевства Норвегии предложило новый долгосрочный пакет финансовой помощи для Украины.