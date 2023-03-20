Україна отримала від Норвегії танки Leopard

Норвегія відправляє Україні танки

Україна отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії та перебуває у процесі підготовки особового складу. Ці танки було передано Україні в рамках міжнародної безоплатної передачі, про яку було оголошено 26 січня цього року.

Про це повідомляють Збройні сили Норвегії.

Танки для України

Норвегія вирішила пожертвувати вісім танків типу Leopard 2 та чотири машини підтримки. Зазначається, що передача танків уже відбулася, а особовий склад проходить навчання у Польщі під егідою Європейського Союзу.

Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

Ця подія має велике значення для України, яка продовжує боротися із конфліктом на сході країни. Танки Leopard 2 є одними з найсучасніших та найефективніших танків у світі, і їх використання може підвищити боєздатність української армії. Навчання особового складу у Польщі також має важливе значення, оскільки це дозволить українським військовим отримати необхідні знання та навички для ефективного використання нового озброєння.

Нагадаємо, що норвезький уряд оголосив про підготовку п'ятирічного плану допомоги Україні. До 2027 року країна, що постраждала від російської агресії, повинна отримати близько 7 млрд євро. Уряд Королівства Норвегії запропонував новий довгостроковий пакет фінансової допомоги для України.