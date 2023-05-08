Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29

Истребители Миг-29. Фото: Wikimedia Commons

Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29. Их обещали передать в рамках военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает журналист Defence24.pl Якуб Павловский в Twitter.

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"Польша предоставила Украине десять истребителей МиГ-29", — процитировал журналист слова Блащака.

Министр обороны Польши не раскрыл детали доставки самолетов в Украину.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.

Мы также писали, что Дания и Германия вместе передали Украине 80 танков Leopard 1. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы использовать в Украине.

Добавим, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, поскольку конфликт с Россией продолжается. Несмотря на то, что такие пакеты помощи часто сталкиваются с практическими препятствиями, Де Кроо подчеркнул, что бельгийские политики и граждане не сомневаются в необходимости поддержки Украины.