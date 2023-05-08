Украина получила от Польши десять истребителей МиГ-29
Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29. Их обещали передать в рамках военной помощи.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает журналист Defence24.pl Якуб Павловский в Twitter.
Истребители для Украины
"Польша предоставила Украине десять истребителей МиГ-29", — процитировал журналист слова Блащака.
Министр обороны Польши не раскрыл детали доставки самолетов в Украину.
Политика обороны Minister @mblaszczak во время визита в #Canada : Польша обеспечивала Украину с 10 MiG-29 бойцами. 🍑 🍑 🍑 🍑 🍑 🍑 🍑 _ _ _ _ _— Jakub Palowski (@JakubPalowski) May 8, 2023
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.
Мы также писали, что Дания и Германия вместе передали Украине 80 танков Leopard 1. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы использовать в Украине.
Добавим, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, поскольку конфликт с Россией продолжается. Несмотря на то, что такие пакеты помощи часто сталкиваются с практическими препятствиями, Де Кроо подчеркнул, что бельгийские политики и граждане не сомневаются в необходимости поддержки Украины.