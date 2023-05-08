Україна отримала від Польщі десять винищувачів МіГ-29

Винищувачі Міг-29. Фото: Wikimedia Commons

Польща передала України десять винищувачів МіГ-29. Їх обіцяли передати в рамках в рамках військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає журналіст Defence24.pl Якуб Павловський у Twitter.

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"Польща надала Україні десять винищувачів МіГ-29", — процитував журналіст слова Блащака.

Міністр оборони Польщі не розкрив деталі доставки літаків в Україну.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Також ми писали, що Данія та Німеччина разом передали Україні 80 танків Leopard 1. Вже 1 червня нові танки мають бути готові до використання в Україні.

Додамо, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, оскільки конфлікт із Росією триває. Попри те, що такі пакети допомоги часто стикаються з практичними перешкодами, Де Кроо наголосив, що бельгійські політики та громадяни не сумніваються у необхідності підтримки України.