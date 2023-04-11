"Украина победит": партизаны улучшили дизайн российских рублей

Патриоты напомнили, что Украина победит. Фото: Telegram

Патриоты на временно захваченных россией территориях Украины в очередной раз устроили флешмоб. Они "улучшили" дизайн российских рублей, которые оккупанты заставляют использовать украинцев. Написали на банкнотах патриотические лозунги.

Об этом упоминается на странице движения гражданского сопротивления "Желтая лента" в Telegram.

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"Мы знаем, что ВСУ освободят нашу землю. Так что наши активисты решили напомнить оккупантам, чтобы они здесь временно. Запустили небольшой флешмоб на российских фантиках ", — написали активисты.

Эту акцию они организовали в Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

На российских фантиках появились надписи "Украина победит", "россия проиграет, путин — убийца".

Также патриоты рисовали на рублях завязанную желтую ленту, символизирующую сопротивление на оккупированных территориях и стремление украинского народа бороться за свободу и независимость от российской оккупации.

Напомним, бывшая российского президента путина обогатилась на войне, которую он развязал против Украины. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн. рублей.