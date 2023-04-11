"Україна переможе": партизани покращили дизайн російських рублів

Патріоти нагадали, що Україна переможе. Фото: Telegram

Патріоти на тимчасово захоплених росією територіях України вкотре влаштували флешмоб. Вони "покращили" дизайн російських рублів, які окупанти змушують використовувати українців. Написали на банкнотах патріотичні лозунги.

Про це згадується на сторінці Руху громадянського спротиву "Жовта стрічка" в Telegram.

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"Ми знаємо, що ЗСУ звільнять нашу землю. Тож наші активісти вирішили нагадати окупантам, щоб вони тут тимчасово. Запустили невеличкий флешмоб на російських фантиках", — написали активісти.

Цю акцію вони організували у Мелітополі, Сімферополі, Севастополі, Донецьку та Луганську.

На російських фантиках з'явилися написи "Україна переможе", "росія програє, путін – убивця".

Також патріоти малювали на рублях зав'язану жовту стрічку, що символізує спротив на окупованих територіях та прагнення українського народу боротися за волю та незалежність від російської окупації.

Нагадаємо, колишня російського президента путіна збагатилася на війні, яку він розв'язав проти України. Її мікрофінансова організація за рік збільшила прибуток на 140 млн рублів.