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Украина пережила очередной массированный обстрел — чем и откуда атаковала Россия

6 апреля 2024 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина пережила очередной массированный обстрел — чем и откуда атаковала Россия
Ракета летит в небе. Фото: СНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью, 6 апреля, враг нанес очередной удар по Украине. Ракетами и дронами были атакованы Харьков, Запорожье, Староконстантинов и Киевская область.

Об этом сообщил Telegram-канал Monitor в субботу, 6 апреля.

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При обстрелках врагом были применены:

  • крылатые ракеты Х-101/555, запущенные предварительно двумя бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
  • крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущенные предварительно с подводной лодки "Варшавянка".
  • баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М" с Т.А. АР Крым.
  • ударные БпЛА типа "Шахид" из полигонов "Чауда" Крым и "Халино" Курск.

Часть ракет Х-101/555 наибольшую дистанцию в ~1730км (из Саратовской области РФ в Киевскую область) преодолела за час полета.

Наибольшую дистанцию в ~1194км (с полигона "Чауда" до Староконстантинова) часть БпЛА типа "Шахид" преодолела за 7 часов полета.

Враг нанес удары по Харькову, Запорожью, Староконстантинову и Киевщине. В общей сложности эта атака ракетами и дронами продолжалась 7 часов.

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков была совершена атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.

война
Украина
обстрелы
ракеты
дроны

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