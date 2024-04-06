Украина пережила очередной массированный обстрел — чем и откуда атаковала Россия

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

Этой ночью, 6 апреля, враг нанес очередной удар по Украине. Ракетами и дронами были атакованы Харьков, Запорожье, Староконстантинов и Киевская область.

Об этом сообщил Telegram-канал Monitor в субботу, 6 апреля.

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При обстрелках врагом были применены:

крылатые ракеты Х-101/555, запущенные предварительно двумя бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;

крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущенные предварительно с подводной лодки "Варшавянка".

баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М" с Т.А. АР Крым.

ударные БпЛА типа "Шахид" из полигонов "Чауда" Крым и "Халино" Курск.

Часть ракет Х-101/555 наибольшую дистанцию в ~1730км (из Саратовской области РФ в Киевскую область) преодолела за час полета.

Наибольшую дистанцию в ~1194км (с полигона "Чауда" до Староконстантинова) часть БпЛА типа "Шахид" преодолела за 7 часов полета.

Враг нанес удары по Харькову, Запорожью, Староконстантинову и Киевщине. В общей сложности эта атака ракетами и дронами продолжалась 7 часов.

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков была совершена атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Также мы сообщали, что из-за обстрела в Шевченковском районе Харькова погибли два человека, ранения получили семь человек, о чем рассказал Синегубов.