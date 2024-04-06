Україна пережила черговий масований обстріл — чим та звідки атакувала Росія

Ракета летить у небі. Фото: РНБО

Цієї ночі, 6 квітня, ворог завдав чергового удару по Україні. Ракетами і дронами було атаковано Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів та Київську область.

Про це повідомив Telegram-канал Monitor у суботу, 6 квітня.

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Під час обстрілк ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;

крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".

балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.

ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.

Частина ракет Х-101/555 найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області РФ до Київської області) подолала за годину польоту.

Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова) частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.

Ворог завдав ударів по Харкову, Запоріжжю, Старокостянтинову та Київщині. Загалом ця атака ракетами і дронами тривала 7 годин.

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.