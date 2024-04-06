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Україна пережила черговий масований обстріл — чим та звідки атакувала Росія

6 квітня 2024 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна пережила черговий масований обстріл — чим та звідки атакувала Росія
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цієї ночі, 6 квітня, ворог завдав чергового удару по Україні. Ракетами і дронами було атаковано Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів та Київську область.

Про це повідомив Telegram-канал Monitor у суботу, 6 квітня.

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Під час обстрілк ворогом було застосовано:

  • крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;
  • крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
  • балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
  • ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.

Частина ракет Х-101/555 найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області РФ до Київської області)  подолала за годину польоту.

Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова) частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.

Ворог завдав ударів по Харкову, Запоріжжю, Старокостянтинову та Київщині. Загалом ця атака ракетами і дронами тривала 7 годин.

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.

війна
Україна
обстріли
ракети
дрони

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