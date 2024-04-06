Україна пережила черговий масований обстріл — чим та звідки атакувала Росія
Цієї ночі, 6 квітня, ворог завдав чергового удару по Україні. Ракетами і дронами було атаковано Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів та Київську область.
Про це повідомив Telegram-канал Monitor у суботу, 6 квітня.
Росіяни обстріляли Україну
Під час обстрілк ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/555, запущені попередньо двома бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;
- крилаті ракети морського базування "Калібр", запущенны попередньо з підводного човна "Варшавянка".
- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М" з Т.О. АР Крим.
- ударні БпЛА типу "Шахід" з полігонів "Чауда" Крим та "Халіно" Курськ.
Частина ракет Х-101/555 найбільшу дистанцію у ~1730км (з Саратовської області РФ до Київської області) подолала за годину польоту.
Найбільшу дистанцію у ~1194км (з полігону "Чауда" до Старокостянтинова) частина БпЛА типу "Шахід" подолала за 7 годин польоту.
Ворог завдав ударів по Харкову, Запоріжжю, Старокостянтинову та Київщині. Загалом ця атака ракетами і дронами тривала 7 годин.
Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.
Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.
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