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Украина под атакой "шахедов" — карта воздушной тревоги

10 апреля 2024 23:12
обновлено: 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина под атакой "шахедов" — карта воздушной тревоги
Беспилотник в ночном воздухе. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 10 апреля объявлена в ряде южных областей в связи с атакой ударных беспилотников. В настоящее время цели зафиксировали в Херсонской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, обнаружена группа "шахедов" из Херсонской области, которые двигаются на северо-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Донецк.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:23. Воздушные силы предупреждают новую группу беспилотников из Черного моря в сторону Одесской области. Также военные зафиксировали группы БпЛА из Херсонской в Днепропетровскую область и на севере Днепропетровской и сторону Харьковской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обновлено 23:26. Воздушная тревога продолжает поглощать новые области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:00. Военные обновили информацию о перемещении беспилотников:

  • в Одесской области, курс западный/северо-западный.
  • севернее Николаева, курс западный.
  • в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина).
  • на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей, курс западный.
  • из Херсона, курс северо-западный.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также Кипер призывает жителей Измаильского района пройти в безопасные места.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Одесской ОВА Олега Кипера

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