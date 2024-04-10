Украина под атакой "шахедов" — карта воздушной тревоги
Воздушная тревога в Украине 10 апреля объявлена в ряде южных областей в связи с атакой ударных беспилотников. В настоящее время цели зафиксировали в Херсонской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 10 апреля
По данным украинских защитников, обнаружена группа "шахедов" из Херсонской области, которые двигаются на северо-запад.
Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Донецк.
Обновлено 23:23. Воздушные силы предупреждают новую группу беспилотников из Черного моря в сторону Одесской области. Также военные зафиксировали группы БпЛА из Херсонской в Днепропетровскую область и на севере Днепропетровской и сторону Харьковской.
В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.
Обновлено 23:26. Воздушная тревога продолжает поглощать новые области.
Обновлено 00:00. Военные обновили информацию о перемещении беспилотников:
- в Одесской области, курс западный/северо-западный.
- севернее Николаева, курс западный.
- в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина).
- на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей, курс западный.
- из Херсона, курс северо-западный.
Также Кипер призывает жителей Измаильского района пройти в безопасные места.
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