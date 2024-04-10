Украина под атакой "шахедов" — карта воздушной тревоги

Беспилотник в ночном воздухе. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 10 апреля объявлена в ряде южных областей в связи с атакой ударных беспилотников. В настоящее время цели зафиксировали в Херсонской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 10 апреля

По данным украинских защитников, обнаружена группа "шахедов" из Херсонской области, которые двигаются на северо-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:

Николаевскую,

Херсонскую,

Днепропетровске,

Запорожская,

Донецк.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:23. Воздушные силы предупреждают новую группу беспилотников из Черного моря в сторону Одесской области. Также военные зафиксировали группы БпЛА из Херсонской в Днепропетровскую область и на севере Днепропетровской и сторону Харьковской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обновлено 23:26. Воздушная тревога продолжает поглощать новые области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:00. Военные обновили информацию о перемещении беспилотников:

в Одесской области, курс западный/северо-западный.

севернее Николаева, курс западный.

в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина).

на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей, курс западный.

из Херсона, курс северо-западный.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также Кипер призывает жителей Измаильского района пройти в безопасные места.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Одесской ОВА Олега Кипера

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