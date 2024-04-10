Україна під атакою "шахедів" — мапа повітряної тривоги
Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня оголошена в низці південних областей у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Наразі цілі зафіксували на Херсонщині.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 10 квітня
За даними українських захисників, виявлено групу "шахедів" з Херсонської області, які рухаються на північний захід.
Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Донецьку.
Оновлено 23:23. Повітряні сили попереджають про нову групу безпілотників з Чорного моря в бік Одеської області. Також військові зафіксували групи БпЛА з Херсонської на Дніпропетровську область та на півночі Дніпропетровською і бік Харківської.
Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.
Оновлено 23:26. Повітряна тривога продовжує поглинати нові області.
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