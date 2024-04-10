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Україна під атакою "шахедів" — мапа повітряної тривоги

10 квітня 2024 23:12
оновлено: 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна під атакою "шахедів" — мапа повітряної тривоги
Безпілотник в нічному повітряному просторі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня оголошена в низці південних областей у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Наразі цілі зафіксували на Херсонщині.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських захисників, виявлено групу "шахедів" з Херсонської області, які рухаються на північний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:

  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:23. Повітряні сили попереджають про нову групу безпілотників з Чорного моря в бік Одеської області. Також військові зафіксували групи БпЛА з Херсонської на Дніпропетровську область та на півночі Дніпропетровською і бік Харківської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Оновлено 23:26. Повітряна тривога продовжує поглинати нові області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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