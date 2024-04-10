Україна під атакою "шахедів" — мапа повітряної тривоги

Безпілотник в нічному повітряному просторі. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня оголошена в низці південних областей у зв'язку з атакою ударних безпілотників. Наразі цілі зафіксували на Херсонщині.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 10 квітня

За даними українських захисників, виявлено групу "шахедів" з Херсонської області, які рухаються на північний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:

Миколаївську,

Херсонську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Донецьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:23. Повітряні сили попереджають про нову групу безпілотників з Чорного моря в бік Одеської області. Також військові зафіксували групи БпЛА з Херсонської на Дніпропетровську область та на півночі Дніпропетровською і бік Харківської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликає мешканців Одеси та Одеського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Оновлено 23:26. Повітряна тривога продовжує поглинати нові області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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