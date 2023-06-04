Украина после войны стремится вступить в НАТО "очень быстро", — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Фото: google.com

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Украина стремится вступить в НАТО в течение очень короткого времени после достижения военной победы над Россией. Он также сказал о давлении Киева на Запад с целью получения карты по вступлению в Альянс.

Об этом Владимир Гаврилов сказал для POLITICO.

Читайте также:

Вступление Украины в НАТО

Членство Украины в Альянсе стало основной темой в преддверии июльского саммита лидеров НАТО. США и Германия отказываются от призывов Украины, Польши и стран Балтии разработать четкий план по заявке Киева на вступление.

"Мы хотели бы услышать план либо дорожную карту, либо перечень действий, которые должны предпринять обе стороны — НАТО и Украина — для достижения членства в очень короткие сроки", — сказал Гаврилов.

Замминистра обороны Украины признал, что это будет невозможно, пока война продолжается. По его словам, после победы Украины процесс вступления в НАТО будет очень коротким.

Гаврилов подчеркнул, что Альянс должен предоставить Украине список шагов, которые необходимо предпринять. Он также сообщил, что Киев будет проводить переговоры о "системе гарантий безопасности" с НАТО в течение переходного периода к членству.

Напомним, 31 мая Сенат Чешской Республики принял важную резолюцию относительно Украины. Речь идет о скорейшем вступлении страны в НАТО.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран-участниц НАТО перед их неформальной встречей в Осло. Также он отметил три шага для успеха саммита Альянса в Вильнюсе.

Добавим, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что вступление Украины в НАТО может быть решающим шагом для завершения конфликта. Ермак утверждает, что желание присоединиться к НАТО — не только амбиции Украины, но и важная потребность современного мира и Европы.