Україна після війни прагне вступити до НАТО "дуже швидко", — Міноборони

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Фото: google.com

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Україна прагне вступити до НАТО протягом "дуже короткого" часу після досягнення військової перемоги над Росією. Він також сказав про тиск Києва на Захід з метою отримання карти щодо вступу до Альянсу.

Про це Володимир Гаврилов сказав для POLITICO.

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Вступ України до НАТО

Членство України в Альянсі стала основною темою напередодні липневого саміту лідерів НАТО. США та Німеччина відмовляються від закликів України, Польщі та країн Балтії розробити чіткий план щодо заявки Києва на вступ.

"Ми хотіли б почути план або дорожню карту, або перелік дій, які повинні зробити обидві сторони — НАТО і Україна — для досягнення членства в дуже короткий термін", — сказав Гаврилов.

Заступник міністра оборони України визнав, що це буде неможливо, поки війна триває. За його словами, після перемоги України процес вступу до НАТО буде дуже коротким.

Гаврилов наголосив, що Альянс повинен надати Україні перелік кроків, які необхідно зробити. Він також повідомив, що Київ буде проводити переговори про "систему гарантій безпеки" з НАТО протягом перехідного періоду до членства.

Нагадаємо, 31 травня, Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо України. Йдеться про якнайшвидший вступ країни до НАТО.

Також ми писали, глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Також він зазначив три кроки для успіху саміту Альянсу у Вільнюсі.

Додамо, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що вступ України до НАТО може бути вирішальним кроком для завершення конфлікту. Єрмак стверджує, що бажання приєднатися до НАТО — це не лише амбіції України, а й важлива потреба сучасного світу та Європи.