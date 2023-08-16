Украина — полигон для Luna NG: эксперт объяснил, почему это хорошо
Украине сейчас выгодна роль полигона для западного оружия, в частности для беспилотника от компании Rheinmetall. Таким образом, украинская армия бесплатно получает новейшие военные технологии.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Чем статус "полигона" полезен для нас
Комментируя ситуацию, когда территория Украины фактически становится полигоном для западного современного вооружения, эксперт отметил, что это в целом положительная ситуация.
"Украина как полигон для немецкого дрона, вообще для западного оружия — это очень хорошо", — подчеркнул Снегирев.
Он пояснил, что таким образом вооруженные силы Украины бесплатно получают современное оружие для собственного использования, что помогает в борьбе с российскими оккупантами.
"Наше главное преимущество — это получение новейших технологий, а мы можем победить российскую армию, численно превосходящую украинскую, только с помощью таких технологий", — отметил эксперт.
В чем выгода Запада
Дмитрий Снегирев напомнил, что украинское руководство именно отмечало, что готово к тестированию всего современного западного оружия на фронтах российско-украинской войны.
"Это величайшая война в Европе со времен Второй мировой, поэтому для западных компаний это практически идеальная возможность проверить свое оружие в действии", — подчеркнул эксперт.
Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.