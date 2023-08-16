Украина — полигон для Luna NG: эксперт объяснил, почему это хорошо

Беспилотник германского производства Luna NG. Фото: Rheinmetall

Украине сейчас выгодна роль полигона для западного оружия, в частности для беспилотника от компании Rheinmetall. Таким образом, украинская армия бесплатно получает новейшие военные технологии.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Комментируя ситуацию, когда территория Украины фактически становится полигоном для западного современного вооружения, эксперт отметил, что это в целом положительная ситуация.

"Украина как полигон для немецкого дрона, вообще для западного оружия — это очень хорошо", — подчеркнул Снегирев.

Он пояснил, что таким образом вооруженные силы Украины бесплатно получают современное оружие для собственного использования, что помогает в борьбе с российскими оккупантами.

"Наше главное преимущество — это получение новейших технологий, а мы можем победить российскую армию, численно превосходящую украинскую, только с помощью таких технологий", — отметил эксперт.

В чем выгода Запада

Дмитрий Снегирев напомнил, что украинское руководство именно отмечало, что готово к тестированию всего современного западного оружия на фронтах российско-украинской войны.

"Это величайшая война в Европе со времен Второй мировой, поэтому для западных компаний это практически идеальная возможность проверить свое оружие в действии", — подчеркнул эксперт.

Напомним, издание Reuters сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 года направит в Украину новую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.