Україна — полігон для Luna NG: експерт пояснив, чому це добре

Безпілотник німецького виробництва Luna NG. Фото: Rheinmetall

Україні зараз вигідна роль полігону для західної зброї, зокрема, для безпілотника від компанії Rheinmetall. Таким чином українська армія безкоштовно отримує новітні військові технології.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Чим статус "полігону" корисний для нас

Коментуючи ситуацію, коли територія України фактично стає полігоном для сучасного західного озброєння, експерт зазначив, що це в цілому позитивна ситуація.

"Україна як полігон для німецького дрона, взагалі для західної зброї — це дуже добре", — підкреслив Снєгирьов.

Він пояснив, що таким чином Збройні сили України безкоштовно отримують сучасну зброю для власного використання, що допомагає у боротьбі з російськими окупантами.

"Наша головна перевага — це отримання новітніх технологій, а ми можемо перемогти російську армію, яка чисельно переважає українську, лише за допомогою таких технологій", — зазначив експерт.

В чому вигода Заходу

Дмитро Снєгирьов нагадав, що українське керівництво саме наголошувало, що готове до тестування усієї сучасної західної зброї на фронтах російсько-української війни.

"Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової, тож для західних компаній це практично ідеальна можливість перевірити свою зброю в дії", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.