Україна — полігон для Luna NG: експерт пояснив, чому це добре
Україні зараз вигідна роль полігону для західної зброї, зокрема, для безпілотника від компанії Rheinmetall. Таким чином українська армія безкоштовно отримує новітні військові технології.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Чим статус "полігону" корисний для нас
Коментуючи ситуацію, коли територія України фактично стає полігоном для сучасного західного озброєння, експерт зазначив, що це в цілому позитивна ситуація.
"Україна як полігон для німецького дрона, взагалі для західної зброї — це дуже добре", — підкреслив Снєгирьов.
Він пояснив, що таким чином Збройні сили України безкоштовно отримують сучасну зброю для власного використання, що допомагає у боротьбі з російськими окупантами.
"Наша головна перевага — це отримання новітніх технологій, а ми можемо перемогти російську армію, яка чисельно переважає українську, лише за допомогою таких технологій", — зазначив експерт.
В чому вигода Заходу
Дмитро Снєгирьов нагадав, що українське керівництво саме наголошувало, що готове до тестування усієї сучасної західної зброї на фронтах російсько-української війни.
"Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової, тож для західних компаній це практично ідеальна можливість перевірити свою зброю в дії", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація включає станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.