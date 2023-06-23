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Украина вернула еще двух военнопленных из Венгрии, — МИД

23 июня 2023 20:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина вернула еще двоих военнопленных из Венгрии
Спикер МИД Украины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украине удалось вернуть домой еще двоих военнопленных из Венгрии, которых Москва передала в Будапешт. Всего украинская сторона вернула 5 своих защитников.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", — подчеркнули в министерстве.

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Сообщение Николенка. Фото: скриншот

Военнопленные в Венгрии

В преддверии омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Венгрия незаконно приняла от России 11 военнопленных украинцев.

Он утверждает, что принимая украинских пленных, Венгрия должна была предупредить об этом Украину и комитет Красного Креста. Однако руководитель миссии МККК в Украине подтвердил, что в организации не владели такой информацией.

Попав на территорию Венгрии, пленные украинцы теряют статус военнопленных. Однако Венгрия продолжает блокировать к ним доступ украинских дипломатов и ограничивать их свободу.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто заявил, что передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.

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