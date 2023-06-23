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Україна повернула ще двох військовополонених з Угорщини, — МЗС

23 червня 2023 20:52
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Козюк Тетяна
редактор
Україна повернула ще двох військовополонених з Угорщини
Речник МЗС України. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україні вдалося повернути додому ще двох військовополонених з Угорщини, яких Москва передала Будапешту. Всього українська сторона повернула 5 своїх захисників. 

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко

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"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", — наголосили в міністерстві.

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Повідомлення Ніколенка. Фото: скриншот 

Військовополонені в Угорщині

Напередодні омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Угорщина незаконно прийняла від Росії 11 військовополонених українців. 

Він стверджує, що приймаючи українських полонених, Угорщина мала б попередити про це Україну та комітет Червоного Хреста. Однак, керівник місії МКЧХ в Україні підтвердив, що в організації не володіли такою інформацією. 

Потрапивши на територію Угорщини, полонені українці втрачають статус військовополонених. Однак, Угорщина продовжує блокувати до них доступ українських дипломатів та обмежувати їхню свободу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.

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