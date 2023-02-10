Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника
Украине удалось вернуть 61 павшего защитника. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
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Подробности
"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины", — сообщили в Минреинтеграции.
Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свои жизни за будущее Украины.
В Минреинтеграции также напомнили, что работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247 или сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Напомним, при содействии Минреинтеграции в Украину удалось вернуть еще двоих детей, незаконно вывезенных на территорию государства-агрессора. Девушек 13 и 15 лет взяла на попечение их старшая сестра.
Также мы писали, что в декабре Украина вернула тела 42 погибших воинов. Возвращением погибших занимался Офис Уполномоченного из пропавших без вести вместе с силовыми структурами.