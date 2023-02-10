Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 військових

Україні вдалося повернути 61 полеглого захисника. Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", — повідомили в Мінреінтеграції.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

У Мінреінтеграції також нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, за сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра.

Також ми писали, що у грудні Україна повернула тіла 42 загиблих воїнів. Поверненням загиблих займався Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти разом із силовими структурами.