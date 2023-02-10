Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника
Україні вдалося повернути 61 полеглого захисника. Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
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"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", — повідомили в Мінреінтеграції.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.
У Мінреінтеграції також нагадали, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Нагадаємо, за сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора. Дівчат 13 та 15 років взяла під опіку їхня старша сестра.
Також ми писали, що у грудні Україна повернула тіла 42 загиблих воїнів. Поверненням загиблих займався Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти разом із силовими структурами.