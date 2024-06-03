В Украину вернули из ВОТ шестерых детей, трое из которых являются сиротами

Маленькая девочка с флагом Украины. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В минувшие выходные, 1 и 2 июня, представители Благотворительного фонда Save Ukraine вернули с оккупированных территорий шестерых маленьких украинцев. Трое из этих детей — полусироты.

Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил основатель Save Ukraine Николай Кулеба, который в 2014–2021 годах был Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

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Скриншот сообщения Николая Кулебы

Что известно о возвращении детей из оккупации в Украину

На родину удалось вернуть детей из трех украинских семей. Отец одной семьи погиб от попавшего во двор российского снаряда. Дети до сих пор не могут поверить в то, что папы больше нет.

Дети из другой семьи своими глазами видели, как русские военные избивали и пытали их отца. Младший мальчик после увиденного даже перестал разговаривать. К тому же россияне угрожали и самим детям: говорили, что убьют отца, заставят мать обслуживать русских солдат, а их заберут в интернат.

"К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что наконец они под украинским флагом", — отметил Николай Кулеба.

Напомним, во время оккупации Херсона россияне вывезли на территорию РФ весь детский дом. Российское гражданство получили 46 детей.

Также мы писали о том, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в Вашингтоне помолились за маленьких украинцев.