В Україну повернули з ТОТ шістьох дітей, троє з яких є сиротами

Дівчинка з прапором України. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Минулими вихідними, 1 та 2 червня, представники Благодійного фонду Save Ukraine повернули з окупованих територій шістьох маленьких українців. Троє з цих дітей напівсироти.

Про це в понеділок, 3 червня, повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, який у 2014–2021 роках був Уповноваженим Президента України з прав дитини.

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Скриншот повідомлення Миколи Кулеби

Що відомо про повернення дітей з окупації в Україну

На Батьківщину вдалося повернути дітей із трьох українських родин. Батько однієї сім'ї загинув від російського снаряду, який влучив у подвір'я. Діти досі не можуть повірити в те, що тата більше немає.

Діти з іншої родини на власні очі бачили, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший хлопчик після побаченого навіть перестав розмовляти. До того ж росіяни погрожували й самим дітям: казали, що вб'ють батька, змусять матір обслуговувати російських солдатів, а їх заберуть в інтернат.

"На щастя, ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором", — зазначив Микола Кулеба.

Нагадаємо, під час окупації Херсона росіяни вивезли на територію РФ весь дитячий будинок. Російське громадянство отримали 46 дітей.

Також ми писали про те, що в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, у Вашингтоні помолилися за маленьких українців.