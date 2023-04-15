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Украина скрыла от Пентагона план будущего контрнаступления, — AP

15 апреля 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина скрыла от Пентагона план будущего контрнаступления, — AP
США не владеют информацией о будущем украинском наступлении. Фотоколлаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные штаты Америки не располагают информацией о украинском вероятном наступлении.

Об этом пишет Associated Press.

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Издание отмечает, что Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои.

На этой неделе украинские и американские официальные лица заявили, что только Киев знает некоторые боевые планы и другую оперативную информацию.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "секретность в одной жизненно важной сфере — планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам — остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", — сказал он.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США.

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