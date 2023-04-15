Україна приховала від Пентагону план майбутнього контрнаступу, — AP
Сполучені штати Америки не мають інформації щодо українського ймовірного наступу.
Про це пише Associated Press.
Видання зазначає, що Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої.
Цього тижня українські та американські офіційні особи заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "секретність в одній життєво важливій сфері — планах України щодо будь-яких майбутніх дій з відсічі російським військам — залишається непорушною".
"У них є чудовий план... але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану", — сказав він.
Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.