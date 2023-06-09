Контрнаступление ВСУ начато на трех направлениях: детали

Украинские военные на одном из участков фронта. Фото: FB/Генштаб

Многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Ссылаясь на источники среди военных и политические круги, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.

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Что о контрнаступлении ВСУ пишет западная пресса

По данным американских изданий ABC News, The Washington Post, Украина начала контрнаступление примерно 8 июня. В частности, WP предполагает, что Украина может попытаться освободить оккупированные с начала войны города Мелитополь и Энергодар, а затем разорвать коридор, соединяющий РФ с аннексированным Крымом. Для этого украинской армии следует перерезать ключевые линии поставок России.

Работа ВСУ на участках фронта. Фото: FB/Генштаб

Однако по мнению высокопоставленных американских чиновников, которых цитирует CNN, украинские силы в первой попытке прорвать российские позиции на востоке понесли потери личного состава и тяжелой техники. И хотя украинской армии удалось разгромить часть российских сил в районе Бахмута, там она столкнулась с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских оккупантов.

"Вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, они оказывали "ожесточенное сопротивление". Большой ущерб украинской бронетехнике нанесли также минные поля. Но эти потери не повлияют на большое запланированное украинское контрнаступление", — говорится в статье.

Украина атакует по меньшей мере на трех направлениях

Начало украинских контратак подтверждают также аналитики Института американского изучения войны. По их мнению, с воскресенья 4 июня Украина провела контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта.

Работа ВСУ на участках фронта. Фото: FB/Генштаб

В частности, на Бахмутском направлении продвижение Сил обороны достигает от 200 метров до двух километров на флангах города. Кроме того, украинские силы достигли тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак на западе Донецкой области вблизи границы Донецко-Запорожской областей. ВСУ также совершили атаку на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не добились успехов.

"8 июня украинские силы потеряли транспортные средства, предоставленные Западом. Но во время любой военной операции потери неизбежны. Это не является показателем будущего прогресса контрнаступления Украины. Важно не преувеличивать влияние начальных потерь западной или любой другой техники, особенно в боях для прорыва против подготовленных оборонных позиций", — говорится в обзоре американских аналитиков.

Работа ВСУ на участках фронта. Фото: FB/Генштаб

Новини.LIVE обратились за комментариями по поводу вероятного контрнаступления ВСУ в военные ведомства и Комитет по нацбезопасности и обороне ВР, но нигде не получила ответа.

Что о контрнаступлении говорят украинские власти

До этого военно-политическое руководство страны просило украинские медиа и блогеров соблюдать информационную тишину и не сообщать о каком-либо продвижении ВСУ до оглашения официальных комментариев. Мол, любая информация может сыграть на руку врагу и навредить Силам обороны Украины.

Вот что известно в настоящее время официально.

В своем ежедневном обращении к украинцам за 8 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожесточенных боях в Донецкой области. Но результат есть, за что он очень благодарен.

"Бахмут — молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину!" — сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода подтвердил, что уже некоторое время Украина действительно предпринимает оборонно-наступательные действия. По его словам, идет интенсификация обстрелов, тестирование систем обороны России и увеличение этого давления.

Он также посоветовал не обращать внимание на информационные вброссы российской пропаганды и их Минобороны о том, как они за полдня остановили украинское контрнаступление и уничтожили западную технику.

"Огромный объем линии фронта, количество задействованных средств и людей. А они за полдня все остановили и выиграли войну. Так же как трехдневная война в Киеве. Хорошо, что Минобороны это комментирует, это будет вызывать дополнительные психологические давления на российское внутреннее пространство. Для нас с вами это скорее камедиклаб, не более того", — заверил он.

По мнению замглавы Минобороны Анны Маляр, военное руководство России рассматривает возможность отступления к дальним рубежам. Именно поэтому оккупационные войска оборудуют оборонительные рубежи так называемыми зубами дракона на подступах к территории украинского Крыма и в глубине временно оккупированной территории. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Близкий к военно-силовым структурам источник Новини.LIVE отметил, что ситуация на фронте очень динамичная, Украина тестирует разные ходы и запутывает противника, чтобы он не мог догадаться, где именно будет наибольший удар ВСУ. По его словам, конкретных планов пока никто не раскрывает, а детали о самом контрнаступлении знают не больше нескольких человек.

При этом наш собеседник так и не смог подтвердить, действительно ли Украина начала большое контрнаступление 5 или 8 июня.