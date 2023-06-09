Контрнаступ ЗСУ розпочато на трьох напрямках: деталі

Українські військові на одній із ділянок фронту. Фото: FB/Генштаб

Численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. Але це не має бути приводом для поспішних висновків щодо спроможності ЗСУ.

Новини.LIVE зібрали всі заяви щодо наступу ЗСУ

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Що про контнаступ ЗСУ пише західна преса

За даними американських видань ABC News, The Washington Post, приблизно 8 червня. Зокрема, WP припускає, що Україна може спробувати звільнити окуповані із початку війни міста Мелітополь та Енергодар, а далі розірвати коридор, який з'єднує РФ з анексованим нею Кримом. Для цього українській армії слід перерізати ключові лінії постачання Росії.

Робота ЗСУ на ділянках фронту. Фото: FB/Генштаб

Проте на думку високопоставлених американських чиновників, яких цитує CNN, українські сили в першій спробі прорвати російські позиції на сході зазнали втрат особового складу та важкої техніки. І хоч українській армії вдалося розгромити частину російських сил у районі Бахмуту, там вони зіткнулися із сильнішим, ніж очікувалося, опором російських окупантів.

"Озброєні протитанковими ракетами, гранатами та мінометами, вони чинили "запеклий опір". Великої шкоди українській бронетехніці завдали також мінні поля. Але ці втрати не вплинуть на більший запланований український контрнаступ", — зазначено в статті.

Україна атакує щонаменше на трьох напрямках

Початок українських контратак підтверджують також аналітики американського Інституту вивчення війни. На їх думку, із неділі 4 червня Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту.

Робота ЗСУ на ділянках фронту. Фото: FB/Генштаб

Зокрема, на Бахмутському напрямку просування Сил Оборони досягає від 200 метрів до майже двох кілометрів на флангах міста. Окрім того українські сили досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак на заході Донецької області поблизу кордону Донецько-Запорізької областей. ЗСУ також здійснили атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня, але, схоже, не досягли успіхів.

"8 червня українські сили втратили транспортні засоби, надані Заходом. Але під час будь-якої військової операції втрати неминучі. Це не є показником майбутнього прогресу контрнаступу України. Важливо не перебільшувати вплив початкових втрат західної чи будь-якої іншої техніки, особливо в боях для прориву проти підготовлених оборонних позицій", — зазначено в огляді американських аналітиків.

Робота ЗСУ на ділянках фронту. Фото: FB/Генштаб

Новини.LIVE звернулися за коментарями щодо ймовірного контрнаступу ЗСУ до військових відомств та комітету з нацбезпеки та оборони ВР, але ніде не отримала відповіді.

Що про контрнаступ каже українська влада

Доти військово-політичне керівництво країни просить українські медіа та блогерів дотримуватися інформаційної тиші та не повідомляти про будь-яке просування ЗСУ до офіційних коментарів. Мовляв, будь-яка інформація може зіграти на руку ворогу та нашкодити Силам Оборони України.

Ось, що відомо на даний час офіційно.

У своєму щоденному зверненні до українців за 8 червня, президент України Володимир Зеленський розповів про запеклі бої на Донеччині. Але результат є, за що він дуже вдячний.

"Бахмут – молодці. Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну!", — сказав він.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода підтвердив, що вже певний час Україна дійсно веде оборонно-наступальні дії. За його словами, йде інтенсифікація обстрілів, тестування систем оборони Росії та збільшення цього тиску. І порадив не звертати увагу на інформаційні вкиди російської пропаганди та їхнього Міноборони про те, як вони за півдня зупинили український контрнаступ та знищили західну техніку.

"Величезний обсяг лінії фронту, кількість задіяних засобів та людей. А вони за півдня все зупинили і виграли війну. Так само як триденна війна в Києві. Добре, що Міноборони це коментує, це буде викликати додаткові психологічні тиски на російський внутрішній простір. Для нас з вами це скоріше камедіклаб, не більше того", — сказав він.

На думку заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, військове керівництво Росії розглядає можливість відступу до далеких рубежів. Саме тому окупаційні війська обладнують оборонні рубежі так званими "зубами дракона" на підступах до території українського Криму та в глибині тимчасово окупованої території. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Близьке до військово-силових структур джерело Новини.LIVE зазначило, що ситуація на фронті наразі дуже динамічна, Україна тестує різні ходи та заплутує противника, аби він не міг здогадатися, де саме буде найбільший удар ЗСУ. За його словами, конкретних планів наразі ніхто не розкриває, а деталі про сам контрнаступ знає не більше кількох людей.

При цьому наш співбесідник так і не зміг підтвердити, чи справді Україна розпочала великий контрнаступ 5 або 8 червня.

