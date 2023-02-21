Украина еще ждет около четверти обещанных тяжелых вооружений Запада, — исследование

Пока партнеры доставили в Украину от 65 до 75% обещанного тяжелого вооружения

Украина еще ждет четверти обещанных тяжелых вооружений Запада. Больше всего помощи передали Соединенные Штаты Америки.

Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики (IfW).

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По словам эксперта Кильского института мировой экономики Андре Франко, партнеры сейчас поставили Украине от 65 до 75% обещанного тяжелого вооружения. Однако поставки танков по европейским странам и США, анонсированные после встречи в формате "Рамштайн", не включены в обновленное исследование Ukraine Support Tracker.

Согласно исследованию, больше помощи Украине передали США, которые опередили Европейский Союз и Германию. В целом, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Украине с января 2022 года на сумму 73 миллиарда евро, а ЕС — 54,9 миллиарда евро.

"Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны — удивительное явление, тем более что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать", — сказал эксперт IfW Кристоф Требуш.

Напомним, во время визита в Украину президент США Джо Байден анонсировал новую поставку вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы противоброневых устройств и радиолокационные системы, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию.