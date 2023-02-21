Україна ще чекає близько чверті обіцяних важких озброєнь Заходу, — дослідження

Україна ще не отримала близько чверті обіцяних важких озброєнь Заходу, — дослідження
Україна ще чекає на чверть обіцяних важких озброєнь Заходу. Найбільше допомоги передали Сполучені Штати Америки.
Про це йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW).
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За словами експерта Кільського інституту світової економіки Андре Франка, партнери наразі поставили Україні від 65 до 75% обіцяного важкого озброєння. Однак, поставки танків європейськими країнами та США, анонсовані після зустрічі у форматі "Рамштайн", не включені в оновлене дослідження Ukraine Support Tracker.
Згідно з дослідженням, найбільше допомоги Україні передали США, які випередили Європейський Союз та Німеччину. Загалом Сполучені Штати пообіцяли надати підтримку Україні з січня 2022 року на суму 73 мільярди євро, а ЄС — 54,9 мільярда євро.
"Американці задають темп у підтримці України. Нерішучість європейців у перший рік війни — дивовижне явище, тим більше, що фінансові ресурси можна швидко мобілізувати", — сказав експерт IfW Крістоф Требуш.
Нагадаємо, під час візиту в Україну президент США Джо Байден анонсував нове постачання озброєння, включаючи артилерійські боєприпаси, системи протиброньових пристроїв та радіолокаційні системи, щоб допомогти українцям захистити свою територію.