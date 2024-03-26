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Украина стремительно наращивает производство оружия — AP назвал причину

26 марта 2024 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина стремительно наращивает производство оружия — AP назвал причину
Украинские снаряды. Фото: facebook.com/ukroboronprom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украине нужно любое преимущество, чтобы дать отпор России. В результате этого страна наращивает расходы на самодельное оружие.

Об этом сообщает Associated Press во вторник, 26 марта.

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Расходы Украины на самодельное оружие

В материале говорится, что подобные усилия резко возросли за последний год. Украинское правительство выделило почти 1,4 миллиарда долларов в 2024 году на закупку и разработку вооружений — это в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Около 80% оборонной промышленности находится в "частных руках", что резко контрастирует с ситуацией в России.

По словам журналистов, еще одним важным сдвигом является то, что огромная часть вооружений сейчас закупается у частных заводов. Они появляются по всей стране и быстро перебирают на себя отрасль, в которой доминировали ранее государственные компании.

Так, предприятие по частному производству минометов, начавшее свою деятельность на западе Украины в прошлом году, производит около 20 000 снарядов ежемесячно. Владельцем завода является 64-летний Анатолий Кузьмин, который ранее специализировался на производстве сельскохозяйственной техники, но сменил сферу деятельности после вторжения России.

После вторжения России в Украину в 2014 году, владелец завода Кузьмин приступил к разработке прототипов минометных снарядов. Прошлой зимой он приобрел большой склад на западе страны. Его долгосрочными целями является увеличение объемов производства до 100 000 снарядов в месяц и разработка собственных двигателей и взрывчаток. Каждый снаряд отправляется в Румынию или Болгарию, где его заряжают взрывчаткой.

"Он лишь один из многих предпринимателей, которые трансформируют украинскую оборонную промышленность, в которой после распада Советского Союза доминировали государственные предприятия. Сегодня около 80% оборонной промышленности находится в частных руках — зеркальное отражение того, что было год назад, и разительный контраст с российской оборонной промышленностью, контролируемой государством", — отмечают авторы.

Журналисты подчеркивают, что резкое увеличение военных расходов в Украине произошло на фоне блокирования Конгрессом США выделения 60 миллиардов долларов помощи, в то время как европейские страны пытаются обеспечить достаточное количество боеприпасов.

По данным министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, производство минометных мин в Украине выросло примерно в 40 раз, а производство боеприпасов для артиллерии почти втрое увеличилось по сравнению с прошлым годом. Кроме того, наблюдается значительный прирост в создании стартапов в сфере беспилотных летательных аппаратов — правительство выделило около 1 миллиарда долларов на развитие этой технологии.

Напомним, Чехия может увеличить количество боеприпасов, которые планирует передать Украине, до 1,5 миллиона единиц. Для этого страна ищет финансирование других стран.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что количество боеприпасов, которые передал Украине Европейский Союз, насчитывает уже 500 тысяч. К концу 2024 года количество артиллерийских снарядов, которые передали для украинских военных, достигнет отметки более одного миллиона.

война
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ВСУ
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Украина
боеприпасы
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